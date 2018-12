Schramberg Beten und üben hinter barocken Mauern

Mit zum Programm gehörten auch der Besuch des Klosters Weltenburg am Donaudurchbruch und die Besichtigung der Brauerei Kuchelbauer in Abensberg. Das Wahrzeichen der Brauerei ist ein fantasievoller Turm, den nach einem Entwurf von Friedensreich Hundertwasser sein langjähriger Mitarbeiter und Freund Peter Pelikan realisierte. Neben der Teilnahme an den Gebetszeiten der Mönche nutzte die Gruppe das verlängerte Wochenende dazu, für die Weihnachtsvesper am Dienstag, 25. Dezember, 18 Uhr, in der Kirche St. Maria zu proben. Die Gregorianikschola freut sich über neue Mitsänger oder auch Zuhörer beim Weihnachtsvesper. Die Probe findet freitags von 20 bis 21 Uhr im Marienheim Schramberg statt.