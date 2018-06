Schramberg Besuch der Berufsausbildungsmesse Jams hat sich gelohnt

Schramberg. Sich über verschiedene Berufe informieren, wichtige Kontakte knüpfen, einen Fuß in die Tür bekommen – all das konnten die Besucher der Messe Job and more Schramberg (Jams). Zum 13. Mal lockte die Gemeinschaftsveranstaltung der Wirtschaftsförderung der Stadt Schramberg und des Handels- und Gewerbeverein Schramberg im April mit zahlreichen Ausstellern (wir berichteten). Für jedes konstruktive Beratungsgespräch, das die Schüler auf der Messe mit einem Aussteller führten, bekamen sie einen Sticker, der auf eine Gewinnspielkarte geklebt wurde.