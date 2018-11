Schramberg Beste Stimmung beim Weinfest der Kolpingsfamilie

Schramberg-Sulgen. Nach dreijähriger Pause hat die Sulgener Kolpingsfamilie wieder zum Törggelen in den Pfarrhof eingeladen. Im mit viel Liebe und Engagement in leuchtende, herbstliche Farben getauchten Saal, bereitete der Veranstalter mit einem reichhaltigen Speise- und Getränkeangebot den gut gelaunten Gästen einen tollen Abend. Angelehnt an den alten Südtiroler Brauch des Törggelens standen Südtiroler Spezialitäten im Mittelpunkt des bis auf den voll besetzten Raum.