Schramberg Besonderes Design

Schramberg. Zum Internationalen Museumstag am Sonntag 13. Mai, wird das Stadtmuseum Schramberg in diesem Jahr eine Sonderausstellung mit Produkten des Industrie-Designers Udo Schultheiss zeigen. Dieser hat von 1960 bis 1981 für die Uhrenfabriken Gebrüder Junghans zahlreiche "milestones" wie die "Radiochro" als erstes Uhrenradio der Welt, den "Smoke-Alarm" als ersten Wecker mit integriertem Rauchmelder und die erste Quartz-Armbanduhr "QU I" geschaffen, heißt es in einer Mitteilung.