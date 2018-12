Schramberg Berührende Stimmen

Schramberg. Die evangelische Kantorei musiziert am 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, 10 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche mit Gesangs- und Instrumentalsolisten im Festgottesdienst das "Gloria in D" von Antonio Vivaldi unter der Leitung von Bezirkskantorin Judith Kilsbach. Der Chor und das Orchester stimmen die Gottesdienstbesucher laut Mitteilung mit dem schwungvollen Aufruf "Gloria in excelsis Deo" (Ehre sei Gott in der Höhe) zu Beginn in den Festgottesdienst ein. Weitere Chorstücke aus dem "Gloria" erklingen passend zur Liturgie.