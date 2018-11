Schramberg Berthold Dold heißt der neue Schützenkönig

Die bisherigen, durch viele Ehrenplaketten schweren Königsketten wurden durch neue ersetzt, hatte Oberschützenmeister Markus Kuhner in seiner Einladung angekündigt. Außerdem wurde erstmals ein Schützenkönig in der neuen Anlage am Raustein im Luftgewehr-Schießen auf zehn Meter gekürt. In dieser Disziplin wurde Berthold Dold Schützenkönig mit einem 43,4 Teiler mit seinem ersten Ritter Marvin Schell mit 49,0 Teiler und dem zweiten Ritter Martin Braun mit 53,3 Teiler. Im Kleinkaliber 50 Meter konnte Hubert Dold mit 89,9 Teiler die neue Königskette umlegen. Zum ersten Ritter schoss sich Uli King mit 126,4 Teiler und zur zweiten Ritterin Elfi Bonert mit 153,9 Teiler aus 24 Teilnehmern. Schützenkönig in Luftgewehr mit Auflage wurde Lothar Eberhardt mit 16,0 Teiler; zur ersten Ritterin wurde Elfi Bohnert mit 38,0 Teiler und zur zweiten Ritterin Sabine Grieshaber mit 44,2 Teiler. Insgesamt waren 32 Teilnehmer am Start. Zur Schützenkönigin der Jugend schoss sich aus acht Teilnehmern Lena Kuhner mit 77,4 Teiler, vor der ersten Ritterin Lisa Lörcher mit 84,2 Teiler und der zweiten Ritterin Kim Lörcher mit 110,0 Teiler.

Mit Franziska Hettich hat die Schützengesellschaft eine neue Trainerin für Gewehr und Pistole mit dem C-Trainerschein für Breitensport.