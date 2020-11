Lkw rutscht bei Schramberg ab Schwierige Bergung nach Unfall auf B 462

Zur Ausleuchtung der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Schramberg und Sulgen im Einsatz, die, nachdem sich das Fahrzeug wieder auf der Straße befunden hatte, gegen 22.30 Uhr wieder in ihr Magazin zurückkehren konnten.

Bundesstraße muss immer wieder gesperrt werden

Während der Unfallaufnahme und Bergung war die Bundesstraße meist auf einer Spur im Gegenverkehr befahrbar, die Straßenmeisterei Sulgen sorgte für die Verkehrsregelung vor Ort. Zeitweise musste aber auch die Bundesstraße 462 immer wieder gesperrt werden, so um den Bergefahrzeugen das Rangieren zu ermöglichen und in der Endphase der Arbeiten, da diese die komplette Fahrbahn benötigten.

Für die Straßenmeisterei war der Einsatz gegen Mitternacht beendet, da konnte dann auch der Verkehr wieder auf allen Spuren rollen, nachdem die Absturzstelle mit Warnbaken gesichert worden war. Am Donnerstag stand dann für die Straßenmeisterei weiteres Aufräumen an, so musste laut Heiko Hils das Bankett wiederhergestellt und eingeebnet werden. Für Freitag sei auch ein Unternehmen bestellt worden, das die Leitplanke wieder herstellt. So lange, bis dies erfolgt ist, ist die Geschwindigkeit in diesem Bereich sowohl talwärts wie auch bergwärts auf 60 Stundenkilometer beschränkt, sagte Hils.

Noch keine Erkenntnisse

Zum Unfallhergang gibt es laut Polizeidirektion derzeit noch keine neuen Erkenntnisse. Der 62-jährige Fahrer war auf seiner Tour Richtung Sulgen nach der Glasbachkurve immer weiter nach rechts geraten und am Ende einer Haltebucht zunächst über den Bordstein gefahren und dann rund 20 Meter die Böschung Hang hinabgestürzt. Dabei hatte er nach Ansicht von Beobachtern der Bergung großes Glück gehabt, dass der Sattelzug leer gewesen sei und sich das Fahrzeug nicht überschlagen habe, sondern von Bäumen aufgehalten worden sei.