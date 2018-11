Schramberg Berghexen bauen sich neuen Wagen

Vorsitzender Helmut Storz kündigte zwei Busse für die Fahrt nach Poltringen am letzten Wochenende im Februar zum Hexentanz und Umzug sowie am 1. März zum Hexensabbat an. Die Hexentanzproben für die Pyramide beginnen derzeit mit vier weiteren Proben in der Häberlehalle.

Weil Datenschutz auch für Hexen gilt, beschlossen die Berghexen einstimmig eine Änderung ihrer Satzung. Der Kassierer stellte die notwendigen Änderungen den Mitgliedern vor.

Es werde festgelegt, dass der Verein die Daten seiner Mitglieder zweckdienlich nutzt und nicht an Dritte weitergibt. Fotos könnten weiterhin bei Veranstaltungen der Berghexen gemacht werden; wer nicht fotografiert werden wolle, der müsse aus dem Bild gehen.