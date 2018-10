Schramberg Beraten, informieren, helfen

Schramberg. Der Kulturbeirat ist eine Plattform für einen ständigen Diskurs über die kulturelle Entwicklung der Stadt Schramberg und der Anpassung an die Anforderungen einer zeitgemäßen Kulturpolitik, heißt es in einer Mitteilung.

Aufgabenstellung

Dabei werden alle Kulturinhalte, aber auch Bevölkerungsgruppen der Stadt Schramberg einbezogen. Er berät den Gemeinderat und den Oberbürgermeister insbesondere in wichtigen Fragen der Kulturentwicklung sowie bei großen Kulturprojekten. Mit dem Erstellen der umfassenden kulturpolitische Konzeption hat der Beirat den Istbestand an kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen in Schramberg dokumentiert und die Aufgabenstellungen der einzelnen kulturellen Bereiche definiert. Zudem wurde das Projekt "Kulturfreu(n)de Schramberg" ins Leben gerufen. Damit soll Menschen unbürokratisch die Möglichkeit gegeben werden, an Kulturveranstaltungen teilzunehmen, auch wenn sie es sich nicht leisten können. Mitglieder des Kulturbeirats sind Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, der städtischen Kultureinrichtungen, des Stadtverbands Kultur, des Seniorenforums und die Ortsvorsteher.