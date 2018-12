Schramberg Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit

Schramberg. Vorsitzender Mirko Witkowski begrüßte die Teilnehmer und gab einen kurzen Einblick in das Gründungsjahr 1928 und die darauffolgenden 75 Jahre, die bereits in einer Festschrift im Jahr 2003 zusammengefasst wurden. Aus gegebenem Anlass kündigte er eine weitere Schrift an, die die vergangenen 15 Jahre in den Mittelpunkt rückt und von Elke Ringl-Klank erstellt wurde.

Aktuelle Tätigkeiten

Ringl-Klank, langjährige Vorsitzende und seit 2018 Ehrenvorsitzende des Schramberger AWO-Ortsvereins, stellt in der Schrift die aktuellen Vorstandsmitglieder, neue Arbeits- und Tätigkeitsfelder und Kooperationen wie die Schramberger Tafel, den Kindertreff, den Arbeitskreis Präventive Familien- und Jugendhilfe, den Schramberger Kinderfonds, den Stadtverband Soziales und den AWO-Ortsverein mit der wöchentlich stattfindenden Seniorenbegegnung vor.