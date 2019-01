Schramberg Bei Prüfungen erfolgreich

Schramberg-Sulgen. Vorsitzender Gerd Ehrmann begrüßte zunächst die Anwesenden, besonders die Ehrenmitglieder Willi Bantle und Gerhard Werner. Er hielt einen Jahresrückblick und bedankte sich bei allen, die als Übungsleiter und Trainer, beim Mähen des Rasens, beim Schneeschippen, beim Kantinendienst und bei Veranstaltungen zahllose Arbeitsstunden geleistet hätten.

Schriftführerin Karin Ehrmann ließ das Jahr Revue passieren und erinnerte unter anderem an die besuchten Tagungen und die Teilnahme am Schramberger Weihnachtsmarkt. In 2018 wurden laut Mitteilung zwei Sachkunde-, Begleithunde-, Fährten- und Schutzhundeprüfungen (IPO) durchgeführt, bei denen alle teilnehmenden Mitglieder die Anforderungen erfüllen hätten. Zuchtwartin Edeltraud Kaufmann berichtete von der auf dem Vereinsgelände durchgeführten Körung, bei der 31 Schäferhunde zum Erlangen der Zuchttauglichkeit präsentiert wurden, sowie von der erfolgreichen Teilnahme bei Ausstellungen. An einer neu eingeführten Wesensbeurteilung für Junghunde nahmen drei Mitglieder erfolgreich mit ihren Schäferhunden teil. Willi Bantle züchtete mit seiner Hündin Eisha von White Canyon einen Wurf.

Jugendwartin Manuela Allgeier berichteten von Mary-Ann Beckmann, die mit ihrem Labradorrüden Bodo vom Berg an zwei Begleithundeprüfungen teilnahm und die Prüfungsziele souverän erreichte.