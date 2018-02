Schramberg Bei jedem Wetter an der frischen Luft

Sonne, Wind oder Schnee? Bei "Nix wie raus" gibt es kein schlechtes Wetter. Die Kinder sind immer an der frischen Luft unterwegs, bei den Tieren, im Wald und in der Stadt. Seit über zweieinhalb Jahren läuft das offene und kostenlose Angebot, das sich an Grundschulkinder mit und ohne Fluchterfahrung richtet und immer freitags von 14 bis 17 Uhr stattfindet, heißt es in einer Mitteilung. Dabei stellen die Verantwortlichen, Marita und Werner Bühler, Ilona Hilser und Erik Soyez sowie Juks³-Bundesfreiwilligendienstleistende Amelie Golm, ein dreistündiges Programm für die 20 bis 40 Kinder auf die Beine.

Ziel ist es, durch Spiel und Bewegung Natur und Stadt zu entdecken und die meist noch unbekannte Lebenswelt gemeinsam mit anderen zu erforschen: Zu den Burgruinen wandern, im Wald Hütten bauen, ins Hallenbad gehen oder für die Fasnetstage Taschen mit Katzen verzieren – es gibt viel Spannendes rund um Schramberg zu entdecken.

Das Integrationsprojekt bezieht aber nicht nur die Kinder mit ein. Auch Familienausflüge am Wochenende in die Schwarzwaldumgebung gehören zum Konzept.