Schramberg Bei internationalem Wettbewerb dabei

Vor wenigen Tagen hat Steim die Zusage erhalten, dass das Junghans Terrassenbau Museum zu den insgesamt 18 nominierten Objekten für den European Museum Award 2019 zählt.

Die Teilnehmer kommen aus 15 europäischen Ländern, unter anderem aus Estland, der Türkei, Ungarn, Russland, Österreich, Dänemark, Rumänien, Polen und den Niederlanden.

Das Junghans Terrassenbau Museum ist in dem internationalen Wettbewerb der einzige Vertreter aus Deutschland. Mit der Auszeichnung werden herausragende Leistungen auf dem Gebiet des materiellen und immateriellen kulturellen Erbes gewürdigt.

Vergeben wird der European Museum Academy Award in mehreren Kategorien. Das Junghans Terrassenbau Museum ist in der Liste der besten innovativen Museen in der Welt der Zeitgeschichte, des Industriekulturerbes und des sozialen Wandels sowie für die hervorragende Qualität der Lernmöglichkeiten in Museen nominiert.

Bei der Preisvergabe in Ljubljana werden die Vertreter aus Schramberg in einer Präsentation das Museum der gesamten Jury vorstellen. Zum Rahmenprogramm der dreitägigen Veranstaltung zählen eine Bootsfahrt auf dem Fluss Ljubljanica sowie der Gala-Abend mit Ema-Preisverleihung auf der Burg Ljubljana.