Schramberg Bei Abstimmung will Mehrheit das Gartenfest weiter beibehalten

Das Problem, dass immer weniger Personen sich bereit erklären, Verantwortung zu übernehmen, spiegelte sich auch bei den Wahlen wider. Sowohl die stellvertretende Vorsitzende Ursula Braun als auch die Beisitzer Annemarie Staiger und Max Fehrenbacher stellten sich teils aus Alters-, teils aus Gesundheitsgründen nicht mehr zur Wahl. Da für sie keine Nachfolger gefunden wurden, bleiben diese Positionen vorerst vakant.

Wiedergewählt wurden der dritte Vorsitzender Hubert King, Schriftführer Manfred Sohmer sowie die Ausschussmitglieder Daniela Storz, Toni Langenbacher, Karl-Josef Bantle und Otto Schneider. Neu in dieses Gremium rückt Benjamin Grieshaber. Für ein Jahr als Kassenprüfer bestätigt wurden Bernd Richter und Hubert Braun.

Rückblickend berichtete der Vorsitzende detailliert über das Wetter und dessen Kapriolen. Nachdem die Stürme Friederike und Burglind im Januar teilweise beträchtliche Schäden anrichteten, blieben die befürchteten Fröste im April und Mai aus. Dadurch kam es zu einer optimalen Blüten- und Fruchtbildung, die später für eine regelrechte Beeren- und Obstschwemme sorgte. Einbußen hatten dagegen die Landwirte beim Getreide, und das Futter war knapp.

In dem abwechslungsreichen Jahresprogramm bezeichnete Schall das Gartenfest am Tennisheim im Wittum und die Ausfahrten zur Nudelfirma Alb-Gold in Trochtelfingen und Essigmanufaktur in Waldburg-Hannober als Höhepunkte. Den Familienabend im Januar auf den Nachmittag zu verlegen, sei die richtige Entscheidung gewesen. Besonders gefallen habe ihm die Programmbeteiligung der Jugend. Deshalb werde der Familientag am 6. Januar 2019 in ähnlicher Form gestaltet und dort Rosemarie Bieger, Rainer Hils, Jürgen Lowald, Elisabeth Maier, Christa Mauch, Otto Schneider, Walter Lutz, Helmut Greiner, Edgar King und Karl-Josef Bantle geehrt, blickte der Vereinschef voraus. Durch Tod und Austritt von jeweils fünf Mitgliedern sank die Mitgliederzahl auf 198.

Das Jahresprogramm 2019 beinhaltet unter anderem die Kreis-Frühjahrsversammlung in Rötenberg (20. Februar), Fachvortrag für das Einmachen von Beeren, Obst und Gemüse im Bürgersaal Hardt (13. März) und ein Besuch der Aroniabeerenplantage bei Verena Heinzmann auf der Hutneck (14. September).