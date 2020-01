Schramberg Bei Abstauben "E-Hansel" präsentiert

Rote Schaumstoff-Nasen

Neben der Umweltdiskussion gehe es im regionalen Bereich um den Stadtumbau 2030+ mit Schulcampus, blauem Band der Schiltach und Zweirichtungsverkehr im Tunnel – "mag er kommen oder Mager nicht". In solch spannenden Zeiten wünsche er der Oberbürgermeisterin ein gutes Händchen, um das Beste für Schramberg mit seinen Teilorten zu machen. Sie werde es sicher nicht schaffen, allen Bürgern alles recht zu machen. Aber "machen Sie es mit Großmut und teilen Sie ruhig aus, was Sie einstecken müssen", riet der Zunftmeister.

Dass sie furchtlos sei, habe Dorothee Eisenlohr schon mit der Wahl ihrer Wohnung bewiesen, zuerst auf dem schönen Tischneck in Sichtweite zu ihrem Vorgänger und nun in direkter Nachbarschaft zu Stadtrat Uli Bauknecht im Haldenhof. Deshalb und weil von Waldmössingen über Sulgen bis Tennenbronn viele Fettnäpfle aller Art stünden, "bekommen Sie von der Zunft einen kleinen Fettnapf to go", riet Michael Melvin zu autarkem Handeln. Damit habe sie es in Zukunft selbst in der Hand oder auf dem Fuß, in welchen Fettnapf sie treten wolle. Sicher nichts falsch machen könne sie, wenn sie auf die Fasnet gehe und das tief verwurzelte Kulturelement mitfeiere.

Vor der Verkündung des Fasnets-Motto 2020 verteilte Achim Schaub rote Schaumstoff-Nasen zur zirkusmäßigen Verkleidung der ehrenwerten Gäste im Welt-Fasnets-Zirkus: "Die Hoorig Katz, weil’s ihr gefällt an Fasnet streicht durchs Zirkuszelt, lädt alle ein, seid mit dabei, Vorhang auf – Manege frei."