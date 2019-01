Schramberg Bedenken wegen Bakterien im Wasser

Schramberg. Auch in Schramberg, so Gemeinderat Johannes Grimm (CDU) in einer Anfrage an die Stadt, gebe es verschiedene Hallen und Räume, die Sport- und anderen Zwecken dienen, in denen ebenfalls Sanitärbereiche genutzt würden.

Dabei erinnerte er "an die plötzliche Schließung des Hallenbads und des alten Freibads sowie der jetzt unvermutet auftretenden vorzeitigen Schließung des Tennenbronner Freibads". Noch in der Tennenbronner Bürgerversammlung sei davon nicht die Rede gewesen.

So wollte Grimm in einer sogenannten "förmlichen Anfrage" wissen, welche Hallen und Räume im Gebiet der Großen Kreisstadt Schramberg besonderen sportlichen Zwecken dienten und Sanitärbereiche aufwiesen. Dies sind nach einer Aufstellung der Stadt die Karl-Diehl- (erbaut 1968, Sanitärbereiche saniert 2005) und die Gymnasiumshalle (1973/2018) in städtischem Eigentum sowie die Tös- (saniert 2011) und die Athletenhalle (saniert 2015). In Sulgen sei die Turn- und Festhalle, erbaut 1957 (saniert 2010) in städtischem Eigentum, zudem gebe es die Kreissporthalle, die Josef-Häberle- und die Gymnastikhalle.