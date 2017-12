Schramberg Beachtliche Leistungen und langjährige Treue gewürdigt

Derzeit arbeiten circa 220 Menschen mit Behinderung in der Lebenshilfe im Kreis Rottweil gGmbH. Davon sind etwa 120 Personen in der Werkstatt in Waldmössingen und 100 behinderte Menschen in der Rottweiler Werkstatt beschäftigt.

Untermalt wurden die Veranstaltungen in Rottweil und Waldmössingen durch ein kleines Ensemble der inklusiven Blaskapelle "Inklusibla", die sich aus behinderten und nicht behinderten Mitgliedern der Lebenshilfe im Kreis Rottweil gGmbH und der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn zusammensetzt.

Werkstatt Rottweil