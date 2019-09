Schramberg Baustelle B 462: Zumindest Tal-Umleitung

Auf dem bisherigen Schild in Hausach soll künftig –­ gut eine Woche dauere die Herstellung der Verkehrszeichen allerdings – explizit eine Sperre für Lastwagen in Schramberg angezeigt werden und nicht nur eine "erschwerte Durchfahrt" wie bisher. Zudem soll auch in Schiltach aus Richtung Schenkenzell der Schwerverkehr über die B 33 umgeleitet werden. Und als Drittes ist vorgesehen direkt vor dem Polizeirevier in Schramberg den dann noch auf der Schramberger Achse laufenden Schwerverkehr übers Bernecktal in Richtung St. Georgen und B 33 weiter zur Autobahn zu führen.

Die erzielte Verbesserung zumindest in eine Richtung, sei auch vor dem Hintergrund positiv, so Hilser, dass ein voll beladener Sattelzug künftig zumindest nicht mehrfach bergaufwärts nach jedem der teilweise vielen Stopps neu anfahren müsse.