Schramberg (sw). Ab heute, Montag, müssen sich die Autofahrer auf der Bundesstraße 462 auf mögliche Staus einstellen. Bis 29. März wird in Höhe der Hans-Sachs-Kurve der Felsen gesichert, so dass eine Fahrspur gesperrt und eine Ampel eingerichtet wird. "Wir versuchen diese so zu schalten, dass ein Stau möglichst vermieden wird", versprechen Joachim Hilser vom Straßenbauamt und Sigmund Villing von der Straßenmeisterei. Nicht angefahren werden kann in dieser Zeit in Richtung Sulgen die Bushaltestelle "Hans Sachs", da diese Fläche für den fließenden Verkehr benötigt wird. Nutzer des ÖPNV müssen in dieser Zeit auf die Haltestellen "Grüner Baum" oder "H.A.U." ausweichen. Die Haltestelle "Hans Sachs" in Richtung Tal wird planmäßig bedient.