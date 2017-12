Die Bodenplatte des Schramberger Medzentrum wird zurzeit gegossen und soll heute, Samstag, 9. Dezember, fertig werden. Danach geht es planmäßig mit dem Aufbau der Wände für das Untergeschoss, also der Tiefgarage und der Kellerräume, weiter – wenn der Schramberger Winter mitspielt. "Die Fertigteile für die Wände sind bereits im Werk vorproduziert und warten auf ihre Montage", erklärt Pressesprecherin Susanne Richter-Polig von Projektentwicklungsunternehmen Ideenwelt Gesundheitsmarkt GmbH & Co. KG (IWG) und Medzentrum. Für die nötigen Abdichtungsarbeiten an den Wandteilen müssten jedoch materialbedingt entsprechend milde Temperaturen herrschen. "Falls die Wetterlage also in den nächsten Wochen zu unserem Vorteil ausfällt, können die Wände und die Decke des Untergeschosses noch in diesem Jahr fertiggestellt werden", hofft Richter-Polig. Foto: Fritsche