Schramberg Bauantrag für Pflegeheim wohl noch nicht eingereicht

Schramberg-Waldmössingen. In der Einwohnerfragestunde der Ortschaftsratssitzung hat sich Frank Preuss nach dem Sachstand zum geplanten Pflegeheim in der Heimbachstraße erkundigt. Wie er bei der Vorstellung des Projekts in einer Ortschaftsratssitzung wisse, sei für Juli dieses Jahres die Einreichung des Bauantrags geplant gewesen.