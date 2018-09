Schramberg Bartek Prochal hat sein Hobby zum Beruf gemacht

Wie der aus Polen stammende und jetzt in Waldmössingen wohnende Unternehmer verrät, betreibt er schon seit mehreren Jahren ein Radsport-Internetgeschäft in seinem Heimatland. Dabei sei er viel in Deutschland und der Schweiz unterwegs, um Ersatzteile zu besorgen. Oft sei er auch bei Familie Neumann gewesen. Man habe sich näher kennengelernt und Elmar Neumann habe ihm angeboten, das Geschäft zu pachten und zu betreiben, schildert der 42-jährige Tüftler. Die Leute, die zu ihm kämen, seien meist aus dem Ort. Weil sich dabei auch Gespräche entwickelten, könne er sein Deutsch verbessern. Außerdem lerne er aus Büchern. Der Dialekt bereite ihm kaum Schwierigkeiten. "Wenn es mal kritisch wird, hilft mir Englisch Brücken bauen. Englisch verstehen sehr viele hier", erzählt er.

Geplant ist, wenn der Kundenstamm sich weiter so positiv entwickelt, in zwei bis drei Jahren auch der Verkauf von Mountainbikes, Touren- und Rennrädern sowie Zubehör.

Seinen Online-Verkauf will er künftig vorwiegend in der kalten Jahreszeit weiter betreiben, um sich in der Hauptsaison auf das Geschäft in Waldmössingen zu konzentrieren. Obwohl Prochal gelernter Betriebswirt ist, hat ihn der Radsport schon früh fasziniert. Als Jugendlicher und bis im Alter von 25 Jahren hat er an zahlreichen Profi-Rennen teilgenommen. Zwangsläufig sei er mit Reparaturen in Berührung gekommen, habe viel von anderen gelernt und sich einiges selbst angeeignet. "Im Prinzip habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht", sagt er zufrieden. Bevor er sich in Waldmössingen selbstständig gemacht hat, arbeitete er als Fahrradmechaniker in Kanada und Freiburg.