Schramberg Barstreet-Festival ist ein Volltreffer

Das erste Schramberger Barstreet-Festival lockte mit rund 20 Streetfood-Artists und über 100 kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt zahlreiche Besucher auf den Rathausplatz. Der Lahrer Veranstalter Damian Domin, der damit sein zehntes Barstreet-Festival ausrichtete, ließ mit seiner Foodtruck-Auswahl Schramberger Gourmetherzen höher schlagen.

Frisch zubereitet, nicht selten direkt vor den Augen der Gäste, verwöhnten die Köche auf Rädern ihre Besucher mit teils traditionellen, teils unkonventionellen und kreativen Kreationen und luden – sofern der Magen dies erlaubte – auf eine kulinarische Reise um die Welt.

Von vietnamesischen Grillspezialitäten über Currys aus Sri Lanka, diverse Burger, spanische Tapas und mexikanische Spezialitäten bis hin zu schwäbischer Dinnede war für jeden etwas dabei. Selbstverständlich durfte auch der Foodtruck Klassiker – pulled pork – nicht fehlen, in diesem Falle neben vielen anderen Spezialitäten zubereitet im eindrucksvollen 3,5 Tonnen-Smoker in Lokomotivoptik von "Smoker-Papst" Otto Bereneji. Auch für die experimentierfreudigeren Gäste war einiges geboten. So lockte der "Butcher-Foodtruck" aus Freiburg mit Wasserbüffel-, Straußen- oder Kamelburger.