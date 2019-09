Schramberg - Das Wetter passte und so war auf dem Schramberger hinteren Rathausplatz am Wochenende beste Stimmung beim Bar-Street-Festival angesagt – und das Angebot brachte zahlreiche Besucher in die Stadt Bereits am Freitag hatten sich bei angenehmen Abendtemperaturen zahlreiche Gäste eingefunden, um der Musik zu lauschen, aber vor allem auch, um die unterschiedlichsten Kreationen von Speisen der einzelnen Anbieter zu probieren: Von Langosch über Kartoffelvariatioen, Schaschlikspießen, echte Lütticher Waffeln und mehr war natürlich auch für die entsprechende Getränkevielfalt gesorgt.