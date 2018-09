Schramberg Bands begeistern Publikum mit Live-Musik

Wieder einmal bot das rustikale Ambiente im Junghans-Gewerbepark einen Abend voller rockiger Klänge und besonderer Live-Musik.

Den Einstieg in das Programm übernahm die noch relativ junge Band Bläckwood, die seit September 2017 besteht und vor allem in der Schramberger Gegend verwurzelt ist. Ganz nach dem Titel ihres ersten eigenen Songs starteten die vier Jungs mit "The Beginning" in ein Programm, das die Zuschauerköpfe mehr und mehr im Takt ihrer Lieder mitwippen ließ.

Lauter werdende Drums verknüpften das, was auf der Bühne geschah, mit den klatschenden Händen der Zuschauer. Die dadurch provozierte Spannung führte unweigerlich zu einer Zugabe, die die Band mit den Worten "Ich weiß, dass ihr den Song alle kennt" motiviert einleitete. "Zombie" hieß das Stück, das auf ihre Ankündigung folgte. Was die irische Band "The Cranberries" bereits 1994 mit ihrem Original an Welterfolg erreichte, dem drückten die Jungs in der Szene 64 ihren ganz eigenen "Bläckwood"-Stempel auf.