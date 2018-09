Schramberg Band rockt beim "Park der Zeiten"-Festival

Mit viel musikalischem Können nahmen die Künstler ihre Zuhörer mit auf eine Zeitreise in die 1970er-Jahre. Technik spielte dabei eine große Rolle – schließlich hatte Pink Floyd mit exzessivem Synthesizer-Einsatz die Musik revolutioniert und zahlreiche Samples und Effekte in ihre psychodelisch angehauchten Progressiv-Rock-Stücke gemischt.

So erklingt beispielsweise der ikonische Registrierkassen-Loop des rhythmisch anspruchsvollen "Money" auf der Bühne im "Park der Zeiten". Es war nicht nur einmal beeindruckend, wie nahe die Band dabei ihren Vorbildern kamen – nicht zuletzt dank des herausragenden Markus Schölch an den Keys.

Das Programm konzentrierte sich dabei weitgehend auf Stücke der beiden Konzeptalben "The Dark Side of the Moon" von 1973 sowie des sieben Jahre jüngeren "The Wall". Kein Wunder also, dass beim Publikum nahezu jede Textzeile saß und es die Zuschauer spätestens bei "We don’t need no Education" aus "Another Brick in the Wall, part II" nicht mehr auf den Stühlen hielt.