Schramberg Band Queerbeet setzt Konzertreihe fort

Den Auftakt macht am Sonntag, 16. September die Band Querbeet aus Tennenbronn und Hardt mit Programmbeiträgen aus allen Stilrichtungen von Klassik bis Rock, Pop und Folk. Bei diesem Konzert hat die Band Wert darauf gelegt, Titel auszuwählen, die dem historischen und ehrwürdigen Raum der Kirche angemessen sind und darin möglichst gut zum Klingen kommen. Das schöne Ambiente der Kirche wird neben der Musik der acht Ausführenden ebenso zum besonderen Konzerterlebnis beitragen. Sieben Musiker und eine Musikerin haben sich zu dieser Band mit breitem Spektrum zusammengeschlossen: Reinhard Günter, Gitarre; Melanie Günter, Gesang; Roland Hermann, Gitarre und Gesang; Frank Groß, Piano, Keyboard; Siegfried Fleig, Querflöte; Joachim Kaltenbacher, Bass; Josef Günter, Schlagzeug und Martin Müller, Gitarre und Gesang.

Der Name "Querbeet" ist natürlich auch Programm. Im Repertoire finden sich sowohl aktuelle Stücke wie "Je veux" von Zaz, als auch Rock-Klassiker wie "Hotel California" von den Eagles. Rockige Rhythmen wie "Brothers in Arms" bringen die Musiker genauso zündend wie Titel der Beatles oder von Neil Young und Jethro Tull. Besonders spannend werden auch klassische Stücke im Stil-Mix mit Rock und Jazz sein, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. Das Konzert am kommenden Sonntag beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.