Schramberg Bananen für alle

Schramberg. Noch immer werden neun von zehn Bananen unter erbärmlichen Arbeitsbedingungen geerntet und so vermarktet, dass den Bananenbauern ihre Arbeit nur wenig Gewinn einbringt. Darauf machte die Eine-Welt-AG des Gymnasiums Schramberg am "Banana Fairday" aufmerksam: Als Bananen verkleidete Schüler baten ihre Mitschüler in die Aula, wo die Verleihung des Labels "Fairtrade School" gefeiert wurde.

Schulleiter Bernhard Dennig betonte in seiner Rede, wie wichtig es gerade in Zeiten, in denen der Ruf nach nationalen Alleingängen immer lauter werde, sei, das Bewusstsein für die Notwendigkeit globaler Zusammenarbeit wach zu halten: "Viele Probleme unserer Zeit sind nur durch internationale Kooperation lösbar".

Gleichzeitig sei es wichtig, sich bewusst zu machen, dass Entscheidungen, die wir treffen, nicht nur für uns, sondern auch in fernen Ländern Auswirkungen haben. In diesem Sinne möchte auch die Eine- Welt-AG am Gymnasium weiterarbeiten.