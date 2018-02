Schramberg Ball ist alles andere als verschlafen

Schenkenzell. Eine große Narrenschar versammelte sich am Schmotzigen in der Schenkenzeller Turn- und Festhalle, um beim Hemdglunkerball des Narrenvereins gemeinsam zu feiern und in die hohen Fasnetstage zu starten.

Neben zahlreichen Vertretern der hiesigen Narrenfiguren waren stilecht viele große und kleine Hemdglunker unterwegs, aber auch Einhörner, Blumenmädchen und Piraten tummelten sich.

Angeheizt wurde die Stimmung in der närrisch geschmückten Halle von der Band Pop Alpin, die die Gäste bei Hits wie dem "Fliegerlied", "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" und anderen Fasnetsklassikern zum Mitsingen animierte.