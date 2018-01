Schramberg Bald schlägt die Stunde der Wintervögel

Schramberg/Dunningen. Mit Fernglas, Bestimmungsbuch und Stift bewaffnet, sollen von Freitag, 5. Januar, bis Sonntag, 7. Januar, eine Stunde lang Vögel an einem Standort gezählt werden. Aus den erhobenen Daten wollen Nabu und der Kooperationspartner Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) dann ablesen, wie sich die heimischen Vogelbestände entwickelt haben. "Das ist wichtig, wenn wir zum Beispiel die Auswirkungen von Krankheitserregern auf die Vogelwelt abschätzen wollen", wird Stefan Bosch, Vogelfachmann des Nabu Baden-Württemberg, in einer Pressemitteilung zitiert.

Gefragt sind bei der Mitmachaktion "Stunde der Wintervögel" vor allem Privatpersonen. "Die einzigen Voraussetzungen fürs Mitzählen sind Interesse und Freude an der Vogelwelt", so Bosch weiter. Dementsprechend einfach sind die Regeln: Eine Stunde lang werden Vögel verschiedener Arten erfasst. Das kann beispielsweise im eigenen Garten am Vogelhäuschen geschehen. Damit ein Vogel nicht mehrfach auf dem Block vorkommt, notieren die Beobachter immer die höchste Anzahl an Vögeln einer Art, die sie gleichzeitig sehen. Die Ergebnisse können dann dem Naturschutzbund mitgeteilt werden (siehe Infokasten).

Die Aktion findet inzwischen zum achten Mal statt. Im vergangenen Jahr hatten 47 Menschen im Kreis Rottweil knapp 2000 Vögel gezählt, wie Anke Beisswänger, Pressereferentin des Nabu Baden-Württemberg sagt. Sie gehe davon aus, "dass auch in diesem Jahr wieder Freiwillige aus dem Raum Schramberg dabei sind".