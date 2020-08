Schramberg Badschnass bereitet sich auf Wiedereröffnung vor

Vorbereitung für Corona-Betrieb

Seit dem 10. August ist das Bäderteam damit beschäftigt, das "Badschnass" wieder fit für den Betrieb zu machen. "Begonnen haben wir mit einer klassischen, ordentlichen Grundreinigung", sagt Bäderleiter Joachim Ragg. Einige Punkte der Vorbereitung liefen in der Folge zum Aspekt "Betrieb unter Coronabedingungen" – so wurden, wie in öffentlichen Einrichtungen üblich, Desinfektionsstationen errichtet, Abstandsstriche auf dem Boden sowie Abstands-Erinnerungs-Zettel an den Wänden angebracht.