Schramberg B 462: Sprengung soll Felsstürze verhindern

"Wir sind seit Dienstag verstärkt in diesem Bereich beschäftigt", erzählt Joachim Hilser vom Straßenbauamt Rottweil. Im Vorfeld der Maßnahme habe man noch naturschutzrechtliche Belange abgearbeitet. Außerdem befand sich die anvisierte Gesteinsformation in unmittelbarer Nähe zu einem Strommasten. "Die Leitung, die sich näher am Berg befindet, konnte man zum Glück leichter abschalten", erklärt Hilser.