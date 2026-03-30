Schramberg / B 462: Blockieren kann Nötigung sein
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Bei Stau vor der Ampel sollen beide Fahrstreifen genutzt werden. Foto: Zeger

An der Baustelle Richtung Sulgen kommt es laut Polizei immer wieder zu Konflikten.

An der Baustelle in der Grünen-Baum-Kurve auf der B 462 sorgt das Verhalten einiger Autofahrer immer wieder für Probleme im Verkehrsfluss. Wie der Leiter des Polizeireviers Schramberg, Jürgen Lederer, mitteilt, wird die linke Spur in Fahrtrichtung Schramberg von einzelnen Verkehrsteilnehmern bewusst blockiert. Dabei sei die Verkehrsführung eindeutig geregelt: Von Sulgen kommend ist die Bundesstraße zunächst zweispurig befahrbar. Bei Stau vor der Ampel sollen beide Fahrstreifen genutzt werden. Erst unmittelbar vor der Baustelle ist das Reißverschlussverfahren vorgesehen, bei dem sich die Fahrzeuge abwechselnd einfädeln.

 

Reißverschlussverfahren anwenden

Das absichtliche Blockieren der linken Spur hat laut Polizei spürbare Auswirkungen: Es kommt zu unnötigen Rückstaus, Verzögerungen und erhöhter Unfallgefahr. „Es gibt immer wieder Autofahrer, welche die linke Spur absichtlich blockieren. Dieses Verhalten kann den Tatbestand der Nötigung im Straßenverkehr erfüllen“, erklärt Jürgen Lederer. Der Polizei liegen dazu bereits mehrere Anzeigen vor.

Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer, beide Fahrstreifen bis zur Engstelle zu nutzen und erst dort im Reißverschlussverfahren einzufädeln. Nur so könne ein möglichst reibungsloser Verkehrsfluss gewährleistet werden.

 