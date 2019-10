Schramberg B 462-Baustelle liegt gut im Zeitplan

Neben dem guten Wetter spiele aber auch der Personaleinsatz der beteiligten Firmen eine große Rolle. So seien sowohl zwei Teams der Markierungsfirma wie auch zwei weitere Teams mit zwei Rammen für die Leitplanken im Einsatz. Allerdings müsse alles so abgestimmt werden, dass die Arbeiten gut aneinander vorbeikämen, da schließlich beide auch im Randbereich der Straße unterwegs seien, so Joachim Hilser von der Straßenbauverwaltung des Landkreises. Abgestimmt werden müssten auch noch kleinere Restarbeiten in einigen Bereichen, aber die Chancen stünden derzeit gut, dass der Verkehr schon früher wieder rollen könnte, als Ende nächsten Monats.

Sobald die Straße freigegeben ist, wird auch der bisherige Umleitungsring durch Sulgen wieder komplett aufgehoben, alle Baken und Verkehrszeichen abgebaut, die noch übrig gebliebenen gelben Markierungen entfernt und damit auch die Einbahnstraßenregelung wieder aufgehoben und die Ampeln wieder in den gewohnten Modus zurückgeschaltet. Nicht nur die Autofahrer, sondern auch die Geschäftsleute entlang der Umleitungsstrecke dürften darüber froh sein. Teilweise hatte die Umleitung, vor allem auch anfangs wegen der Staus für Kundenrückgänge gesorgt.