Schramberg Autokino startet auf der Sonnenwiese

"Not macht erfinderisch. Viele von unserer Bevölkerung möchten einfach wieder etwas Leben und Spaß haben am Wochenende mit Veranstaltungen, und weil sich die Schramberger Firma MAS für Veranstaltungen angesichts der Coronakrise in einer leichten Notlage abgleiten sah, hat sie jetzt ein ambitioniertes Projekt gestartet", kündigt Rohr an.

Am Freitag, 29. Mai, soll das Erlebnis-Autokino auf dem Parkplatz des Thomas-Philipps-Markts auf der Sonnenwiese an den Wochenenden sowie ein bis zwei Mal unter der Woche öffnen.