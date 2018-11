Schramberg Autofahrer prallt gegen Verteiler

Gegen einen Stromverteilerkasten und einen DSL-Verteiler der Telekom prallte am Donnerstag gegen 20.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Autofahrer in der Landenbergerstraße in Schramberg. Bei dem Unfall wurde der Fahrer verletzt, das Auto kam auf der Seite zum Liegen. Von der alarmierten Feuerwehr Schramberg wurden Telekom und Stromversorger informiert, um für Sicherheit an der Unfallstelle zu sorgen, da die Leitungen aufgrund des Schadens im Freien lagen. Foto: Wegner