Schramberg Autofahrer ignorieren die Verbotsschilder

Herzog konterte, die Stadt habe den Arzt nicht vertrieben. Wo er baue und hinziehe, sei dessen Sache. Die Praxis bleibe auf jeden Fall in Waldmössingen. Bei der Kirchbergstraße sei mit den Anliegern geredet und die Unterlagen an deren Rechtsanwälte übergeben worden. Die Stadt warte jetzt ab, wie die Stellungnahmen der Anwälte ausfielen. Bei dem Ratsbeschluss 1980 habe es sich um einen Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat gehandelt. Dieser müsse dann zustimmen, damit Planungsmittel in den Haushalt eingestellt werden können. Weshalb der Gemeinderat der Empfehlung nicht gefolgt sei, wisse er nicht. Sehr wohl habe dem Gemeinderat bei dessen Entscheidung, für die Sanierung von drei Räumen im Stadtmuseum 188 000 Euro zu bewilligen, ein Konzept zu Grunde gelegen, verteidigte der OB.

Bürger Manfred Hess wollte wissen, was an dem im Ort herumgeisternden Gerücht dran sei, dass insgesamt elf Kinder keinen Betreuungsplatz im Kindergarten erhalten können. Von der Stadt und der Kirche habe es bisher immer geheißen, es sei alles im grünen Bereich. Diese Aussage, so die Ortsvorsteherin, könne sie nicht bestätigen. Er werde in Kürze eine schriftliche Antwort erhalten, in der auch die Anzahl der zugezogenen Kinder enthalten sei.

Ein dritter Einwohner tadelte, dass sich die Parksituation im Bereich zwischen Kastellhalle und Sportheim trotz der Aufstellung von Parkverbotsschildern nicht gebessert habe. Außerdem erkundigte er sich, wann der Sportverein den Kunstrasenplatz erhalte.

Sperrung?

Claudia Schmid sprach von einem leidigen Thema, weil Verbotsschilder von Autofahrern einfach ignoriert würden. Deren Gewohnheit sei es, so nah wie möglich ans Sportheim hinzufahren. Die Verteilung von Knöllchen werde lediglich kurzfristig Besserung bringen, weshalb wohl nur eine Sperrung Abhilfe schaffen werde. Der Wunsch des Sportvereins Waldmössingen sei dem Gemeinderat durch einen Antrag bekannt. Das Ratsgremium werde bei den anstehenden Haushaltsberatungen darüber entscheiden. Dies werde noch vor Weihnachten der Fall sein, so die Ortsvorsteherin.