Schramberg Aussichtsreiche Berufschancen

Insgesamt konnten elf junge Menschen in diesem Jahr bei Schweizer ihre Ausbildungszeit erfolgreich abschließen: Carla Vogel arbeitet nun als Industriekauffrau im Vertrieb und Marketing, Nadine Gäckle ist nach ihrem DH-Studium Industrie in den Bereich Human Resources eingestiegen. Meryem Altunpinar, Kathleen Weber, sowie Benjamin Kluge verstärken jetzt als Oberflächenbeschichter die Chemische Technik; Aron Staiger hat eine Weiterbildung begonnen; Norick King wurde als Industriemechaniker, Lorenz Keller und Niklas Zündel als Mechatroniker übernommen. Stefan Gaus freut sich nach seiner DH-Studienzeit über die Anstellung als Wirtschaftsinformatiker im Bereich IT.

Bei der feierlichen Zeugnisübergabe im Restaurant Drei Könige ließen die ausgebildeten Mitarbeiter zusammen mit den Ausbildern, der Personalabteilung und dem Vorstand die Höhepunkte und Projekte der gemeinsamen Ausbildungsjahre Revue passieren.

Während die einen ihren festen Arbeitsvertrag im ausgelernten, gewünschten Beruf bei Schweizer antreten, starten elf junge Menschen mit Ausbildung oder Studium ins Berufsleben bei dem Leiterplattenhersteller. Anna Höfler wird im kaufmännischen Bereich als Industriekauffrau ausgebildet.