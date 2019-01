Schramberg Außenbezirke machen viel Organisation notwendig

In Tennenbronn ist diese Aktion eine besondere organisatorische Leistung. Sobald die Außenbezirke besucht werden, stehen zahlreiche freiwillige Helfer bereit, um die Sternsinger dorthin zu fahren. Nach erfolgreichen Rundgang werden die Kinder wieder an den Ausgangspunkt im katholischen Pfarrsaal gebracht. Dort haben Helfer bereits Tisch und Stühle aufgebaut, an denen die Sternsinger wärmenden Tee trinken können.