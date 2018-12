Schramberg Ausschuss gibt keine Empfehlung ab

Martin Himmelheber (SPD/Buntspecht) sprach klare Worte hinsichtlich einer Schließung: "Ich halte es nicht für sinnvoll, so viel Geld auszugeben, um ein marodes Bad aufzumachen. Ohne Planschbecken bietet dies keine Attraktion für Familien." Die so eingesparten Mittel sollten besser in die Gestaltung des Badumfelds eingesetzt werden. Man müsse der Bevölkerung klar machen, dass es aufgrund der Zuschüsse von Land oder Bund nicht früher möglich sei, neu zu bauen und erst dann, wenn ein Bescheid vorliege, könne – dann aber europaweit – ausgeschrieben werden. Für die Nutzung eines Bads sah Himmelheber "Alternativen im Umland und in der Stadt". "Nur seltenst" würde der Gemeinderat gegen die Ansichten der Ortschaftsräte entscheiden, hier handle es sich aber über das Schramberger Freibad in Tennenbronn.

Gespartes Geld für Einrichtung einsetzen

Auch Volker Liebermann (ÖDP) war der Ansicht, dass die eingesparten Kosten durch die Schließung 2019 sinnvoller verwendet werden könnten.

Thomas Herzog verwehrte sich dagegen, sich eine "Zuschusspolitik" vorwerfen zu lassen. Andere Gemeinden – so beispielsweise Schrambergs Partnerstadt Glashütte in Sachsen – könne nur aufgrund der Zuschüsse des Landes investierten.

Emil Rode (Freie Liste) sah für 2019"keine Anziehungspunkte im Bad" und eine Anlage " in einem Zustand, wo man sich nicht so erholen kann." "Alles, was wir wollen, von dem haben wir nichts", ergänzte er. Die Stadt dürfe auf keinen Fall so viel Geld in eine Unbekannte investieren. "Die Zahlen lügen nicht", war sich Rode sicher, "wir können es uns nicht leisten, so viel Geld so rauszuwerfen", sprach er sich für eine Schließung aus. "Jeder Cent", der in eine Öffnung kommendes Jahr investiert werde, "ist verloren", betonte Rode, der beruflich selbst mit der Technik eines Hallenbads vertraut ist und diese in Tennenbronn als "Schrott" bezeichnete.

Auch sein Fraktionskollege Ralf Rückert meinte, es spreche vieles dafür, dass das Freibad geschlossen bleibe. Vor einer endgültigen Entscheidung will er aber nochmals mit den Schwimmvereinen reden, wie wichtig ihnen eine zusätzliche Öffnung im kommenden Jahr sein könnte. Unabhängig davon sah er es als "Riesenproblem", dass keine Familie mehr in ein Bad gehe, wenn die Infrastruktur nicht stimme. Er regte an, am "Badschnass" in Sulgen einen Outdoor-Spielbereich anzubieten. Zudem erwähnte Rückert, dass keine einzige Schramberger Schule das Freibad in Tennenbronn für den Sportunterricht nutze, aber nach Königsfeld fahre, weil die verkehrsgünstiger mit dem Bus erreichbar sei.

Stadt legt bei jedem Badegast 15 Euro drauf

Patrick Fleig (CDU) sah die Kosten "in einem vertretbaren Rahmen" bei einer Öffnung auch im kommenden Jahr. Hier sei die Differenz zwischen 2018 und 2019 für ihn entscheidend und dies seien 60 000 Euro für Wasserproben. 250 Stunden Mehraufwand hatte Kälble hier kalkuliert, um den Vorgaben des Gesundheitsamts Rechnung zu tragen. Hier könne auch aufgrund gleichzeitig bestehender Aufsichtspflicht kein Personal eingespart werden, zumal auch für das restliche Bad eine erhöhte Probendichte erforderlich werde, wie OB Herzog betonte.

Ein Risiko, dass etwas unerwartet nicht funktioniere, wie in der Diskussion angeführt, gebe es auch bei neu sanierten Bädern der Umgebung, führte Fleig an. Dies könne kein Grund für eine Schließung im kommenden Jahr sein.

Nicht ganz glücklich war Kälble mit einem "Kompromiss", den Josef Günter (SPD/Buntspecht) ins Gespräch brachte, nämlich das Nichtschwimmerbecken während der Ferienzeit wie einen Bürgerpark zu öffnen. Das Bad müsse ja nicht schon morgens um 9 Uhr offen sein. Zwar sei im Juli und August der meiste Betrieb, räumte Kälble ein, er gab aber zu bedenken, dass eine Eröffnung drei Wochen Vor- und ebenfalls Nachlauf brauche. Viel einsparen könne man so nicht, ganz abgesehen davon, dass es auch weniger Einnahmen gebe. Schon jetzt, so wurde beim Punkt Haushaltsplan der Stadtwerke in der Sitzung deutlich, ist es so, dass die Stadt bei jedem Badegast 15 Euro an Abmangel dazu lege.

Auch OB Herzog konnte sich für diesen Vorschlag nicht erwärmen: "Entweder ganz oder gar nicht", war seine Meinung.

Auf Antrag von Martin Himmelheber gab der Ausschuss keine Empfehlung an den Gemeinderat ab. Dieser hat das Thema am Donnerstag, 13. Dezember, auf der Tagesordnung.