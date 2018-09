Schramberg Aus Feuer und Wasser wird Energie

Noch heute geht von Dampfmaschinen laut Mitteilung große Faszination aus. Manche dieser Modelle sind wahre Handwerkskunst. Sie sind Tüftlerarbeiten, geplant bis ins letzte Detail. Es gibt pure angewandte Physik zu sehen, wenn in den Maschinen aus Feuer und Wasser Energie wird. Dazu kommt die Freude an den kleinen technischen Wunderwerken, die mit ihren blanken Kupfer- und Messingkesseln, schwarz glänzenden Zylindern und komplizierten Gestängen den Dampfdruck in Bewegung umsetzen. Es ist faszinierend zu sehen, mit welcher Präzision ein solches Maschinenmodell vor 80 und mehr Jahren in Handarbeit geformt, gelötet, gegossen und bemalt worden ist, schreibt der Veranstalter. Modell-Dampfmaschinen entsprechen in allen Einzelheiten ihrem großen Vorbild und funktionieren auch so. Wie das genau funktioniert, zeigen die Dampfmaschinenfreunde, die mit Freude die Fragen der Besucher beantworten werden.

Der "Schramberger Modell-Dampftag" will von 10 bis 16 Uhr der Großen Kreisstadt so richtig einheizen. Es werden eine Vielzahl an Dampf- und Antriebsmodellen mit Verbrennungs-, Stirling- und Vakuummotoren erwartet. Aus allen Ecken und Enden des Dieselmuseums wird es zischen, schnauben und dampfen. Besitzer eigener Dampfmaschinen sind willkommen. Die Veranstalter versprechen auf jeden Fall ein Plätzchen für die Maschinen.

Zudem wird ein unterhaltsamer Tag für die ganze Familie versprochen, nicht zuletzt weil parallel zu dieser Veranstaltung das Oktoberfest der Schramberger Stadtmusik stattfindet. Der Eintritt zu dem Dampfmaschinenfest ist frei.