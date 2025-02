Die Erfahrungen beim Einsatz der Sulgener Royal Rangers im Januar diskutierten die Jugendlichen jetzt erneut und vor einem besonderen Hintergrund. Sie könnten sich gut vorstellen, dass aus dem einmaligen "Ride", einer Hilfsaktion für bedürftige Kinder in Rumänien, ein längerfristiges Projekt entsteht. Im Januar hatten die Sulgener zusammen mit der "Deutschen Humanitären Hilfe" aus Nagold zu Dreikönig im rumänischen Válcelele bei Calan an mehreren Schulen und Waisenhäusern Weihnachtspäckchen verteilt.

Dieser Einsatz beeindruckte die 14 bis 17-Jährigen so, dass sie jetzt Feuer und Flamme sind, nicht nur an Weihnachten in diesem Jahr eine ähnliche Aktion zu starten, sondern bereits zuvor dort tätig zu werden. "Ich will auf jeden Fall wieder hin", sagt eine der Teilnehmerinnen, zu sehr hat sie nicht nur die Arbeit des dortigen Missionswerks "Viata in Isus Hristos", sondern auch das Land und die Kinder beeindruckt. "Wir haben Dinge erlebt, die man sonst nie erleben würde", sagt die 16-jährige Vanessa. Und Josua, Dominik und Thimo, so berichtet Stammesleiter Olaf Berthold, seien sich bei der Reflexion einig gewesen, dass man "wirklich dankbar dafür sein muss, was man hier alles hat". So seien, erinnert sich eine aus der insgesamt 18 Personen umfassenden Gruppe, trotz Winters auch immer wieder Kinder ohne Schuhe zu sehen gewesen.

In Rumänien sei besonders deutlich geworden, so erzählt eine der Pfadfinderinnen, wie immens die sozialen Unterschiede seien. So extrem hätte sie dies noch nie andernorts erlebt: Neben den armseligsten Hütten stehe ein prunkvoller Palast.

Als nächste Aktion, so haben die jungen Leute ihren Stammesleiter bereits bestürmt, wünschen sie sich im Sommer einen Aufenthalt in der Region, dem "armen" Südwesten Rumäniens. Denkbar, so Berthold, wäre dies in Verbindung mit einem Hike, also einer Wanderung mit Übernachtung. Ob’s allerdings tatsächlich auch klappt, ist bislang noch nicht endgültig entschieden.

"Wir wollen Kinder und Jugendliche für die Gemeinschaft begeistern", sagt der Stammesleiter der Royal Rangers, der sich natürlich darüber freut, dass die Aktion, die hauptsächlich von Celina Kopp und von Doreen Rapp angestoßen worden war und schnell Anklang fand, gleich so nachhaltig ankam. Und aufgrund der Begeisterung seiner "Pfadranger" hatte Berthold auch gleich zugesagt – noch ohne überhaupt irgendeine Zusage für einen der zwei notwendigen Kleinbusse für die rund 16-stündige Fahrt der Gruppe nach Rumänien zu haben.

Im Rückblick sieht es Berthold äußerst positiv, so entschieden zu haben. Denn aus einer so entstandenen Aktion heraus könnte ein Projekt geworden sein, das über längere Zeit Kindern in Rumänien helfen könnte.