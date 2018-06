Da hatte sich über 95 Spielminuten einiges aufgestaut: Kaum hatte Toni Kroos in allerletzter Sekunde die Pille unter die Latte ins Eck gezirkelt, da drehten die ersten erleichterten Fans ihre Runden durch die Stadt. Und es wurden immer mehr, die laut hupend und Schwarz-Rot-Gold-Fahnen schwenkend über die Fanmeile in Schramberg donnerten. Dazu waren viele von ihnen aus den Stadtteilen und umliegenden Gemeinden extra in die Schramberger Innenstadt gekommen. Eine Halbzeit lang, 45 Minuten, wurde mit lautem Korso mit Deutschland-Rufen der Letzte-Sekunde-Sieg gefeiert. Foto: Ziechaus