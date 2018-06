Schramberg Aufschrei der lebendig Begrabenen

Gleich drei Schwestern verzehren sich nach dem Dorfschönling, welcher sich mit der reichen ältesten Tochter verlobt (Verena Kley), aber die schöne jüngste liebt (Michelle Kruck). Deren Ausbruchsversuch aus dem gesellschaftliche Korsett, in welches die Mutter sie schnürt, endet in der Katastrophe – herbeigeführt unter anderem durch den Neid der dritten, verschmähten Schwester (Amelie Straub). Selbst nach dem Selbstmord der jüngsten Tochter hält Bernarda Aba entschlossen die äußere Fassade aufrecht, die älteren Töchter bleiben ohne Hoffnung auf einen Ausweg in ihrem Gefängnis zurück.

Die kluge, durchdachte Inszenierung des Dramas sowie hervorragende schauspielerische Leistungen der Darsteller schufen eine beklemmende und eindrucksvolle Vorstellung, welche das Publikum mit langem Applaus belohnte.