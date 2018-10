Schramberg Aufpolierter Sound und gefestigte Kameradschaft

Bereits nach dem Quartierbezug im beschaulichen Seebrugg führte die junge Truppe eine Probe durch. So war der anschließende gesellige Abend mehr als verdient. Was die einzelnen Register am nächsten Morgen in der mühevollen Detailarbeit der Registerproben erarbeitet hatten, setzte Jugenddirigentin Sabrina Michelfeit am Nachmittag zu einem merklich gereiften Klangkörper zusammen.

Der Arbeitskreis "Jugend" der Stadtmusik lockerte die Zeit zwischen den Proben durch das mit Freude angenommene "Chaosspiel" auf, heißt es in einer Mitteilung. Auch den zweiten Abend widmeten die Musiker der Kameradschaft.

Am Sonntagmorgen erntete das Orchester die Früchte der intensiven Arbeit der Vortage. Mit aufpoliertem Sound und gefestigter Kameradschaft freut sich das Orchester auf das nun anstehende Doppelkonzert in Wolfach.