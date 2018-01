Schramberg Auf Schneeschuhen in die neue Saison

Bei den Wanderungen mit der Ortsgruppe Tennenbronn am 6. Mai und mit der "6er- Gemeinschaft" am 30. September kommt man mit den Nachbarn ins Gespräch, wobei am 30. September gleichzeitig ein neuer Aspekt bei den Schramberger Wanderwegen begutachtet werden kann – Stichwort "Paradiestour Burgenpfad" – direkt danach geht’s zum Oktoberfest der Stadtmusik Schramberg. Die Wandergemeinschaft genießt das gemeinsam Erlebte zum einen beim Filmabend im Oktober mit dem Hauptthema Wanderwoche und am 23. November beim Lichtgang mit der Jahresabschlussfeier.

Weitere Informationen: www.schwarzwaldverein-schramberg.de