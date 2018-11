Schramberg Auf Fakten basierte Sicht

Zugrunde legte er dabei das Buch Factfulness des schwedischen Forschers Hans Rosling (1948 bis 2017). Der Medizinprofessor und Begründer der Gapminder-Stiftung in Schweden entwickelte eine Informations-Software zur Animation von Statistiken. Damit habe Hans Rosling mit einem auf internationalen Fakten und Statistiken basierenden Programm interaktive Blasendiagramme geschaffen, die globale Statistiken und Datenerhebungen leichter verständlich visualisieren.

Das Ziel ist eine realistische Weltsicht

Sein Ziel: Eine auf Fakten beruhende Weltsicht soll gefördert werden. Matthias Kohlhase stellte in ausführlicher Form Roslings Ansatz dar: Zuerst eine globale Befragung nach der subjektiven Meinung zu den Fragen: "Wie steht es um die Welt? Wird es immer schlimmer?" Mehr als die Hälfte der Befragten in 30 Ländern, belege der Forscher, antworteten mit "Ja". Die Aussage, früher sei alles besser gewesen, wurde von über der Hälfte der Befragten bestätigt. In einer Fülle unterschiedlichster weltweiter Statistiken wurden Dinge aufgezeigt, die abnehmen oder verschwinden, sowie Dinge, die sich radikal verbessert haben. Genannt wurden dabei unter anderem extreme Armut oder die Lebenserwartung in Verbindung mit Einkommen, die sich wesentlich positiver entwickle, als landläufig vermutet.