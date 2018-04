Schramberg Auf Fair-Trade achten

Schramberg-Sulgen. Referent war der theologische Grundsatzreferent im Bischöflichen Hilfswerk Misereor und Professor für Angewandte Ethik an der Universität Kassel, Alexander Lohner. Mit dem Brecht-Zitat "Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich" aus dem Gedicht "Reicher Mann und armer Mann" wies der Vorsitzende des Leitungskreises von Marktplatz Kirche, Hans Jörg Fahrner, in seiner Begrüßung auf das Spannungsfeld hin, in dem dieser Abend stand.

Professor Lohner nannte auch gleich zu Beginn seines Vortrags die beiden gegensätzlichen Pole dieses Spannungsfelds: Misere und Misericordia. Das Hilfswerk Misereor stellte er vor als eine Organisation, die helfe, damit die Welt ein Stück gerechter werde. Hunger und Armut kennzeichnete der Referent auch als die Problemfelder, um die es in der zweiten Enzyklika von Papst Franziskus "Laudato si. Über die Sorge für das gemeinsame Haus" schwerpunktmäßig gehe. Würden alle Menschen so leben wie in Europa, so bräuchte es fast drei Planeten von der Qualität der Erde. Die Frage, was der Einzelne pro Kopf verbrauche, sei eine Frage des Lebensstils und der Gerechtigkeit. Als zweite Ursache des Welthungers nannte der Referent den Fleischkonsum, der ein Drittel der Weltgetreideernte koste, die zu Tierfutter verarbeitet werde. Für ein Kilogramm Fleisch würden 16 Kilogramm Getreide benötigt. Nur zehn Prozent des verfütterten Getreides werde in Fleischmasse verwandelt, 90 Prozent gingen als Nahrungskalorien verloren.

Besonders kritisch sah der Referent den Wasserverbrauch, der bei der Herstellung von Lebensmitteln anfalle. Diesem "Wahnsinn" in der Nahrungsmittelindustrie könne nur Einhalt geboten werden, wenn die importierten Güter wieder zu Luxusgütern würden. Nur durch den Kauf von Fair-Trade-Produkten könne vermieden werden, dass wir den Menschen im Süden Wasser und Getreide wegnähmen. Von den sechs Millionen Kindern, die im Alter von weniger als fünf Jahren weltweit sterben, könnten laut Aussage von Misereor zwei Drittel durch einfache Maßnahmen gerettet werden.