Schramberg Auf diese fünf Jungs ist Verlass

Schramberg-Sulgen. Die Gäste versammelten sich dazu in der Schulgasse und auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank. Sie wurden von einem Blechbläser-Quintett des Musikvereins Sulgen mit einem Hörgenuss von traditionellen wie auch modernen Weihnachts- und Adventsliedern unterhalten.

Während "Es ist ein Ros‘ entsprungen" und "Vom Himmel hoch da komm‘ ich her" zu den klassischen Wiederholungstätern gehörten, wurden "der kleine Trommlerjunge" und "Hark! The Herald Angels sing" erstmals ins von Roman Seckinger zusammengestellte Konzertprogramm aufgenommen. Initiator und Vorsitzender des Förderkreises "Alte St. Laurentiuskirche Sulgen", Lorenz Roming, rechnet es den jungen Musiker jedes Mal hoch an, dass sie mittlerweile ohne seinen vorherigen Anruf sich untereinander absprechen, wer zum Silvesterblasen kommt und für nur rund 20 Konzertminuten die 73 steilen Stufen hinauf in den Glockenturm und wieder hinunter auf sich nimmt.

Jeder feiert Silvester im Anschluss auf seine Art