Schramberg Auf die Kameraden ist Verlass

Schramberg-Sulgen. So waren beispielsweise der Auf- und Abbau der Bailey-Brücke in Schiltach und Rottweil, Liegenschaftspflege, das Regenüberlaufbecken in Seedorf, Entdeckertage bei der Erhard-Junghans-Schule, Grundlagen der Motorsägen-Handhabung und auch der Digitalfunk die herausragenden Termine.

Insgesamt hat das rührige THW exakt 3411 Einsatzstunden bewältigt. "Das Jahr 2018 war sehr davon geprägt, die Kameradschaft zu pflegen", so der Vorsitzende.

Die beiden Jugendbetreuer Kathrina Moosmann und Michael Ginter ließen das Jahr ebenfalls in einer Dia-Show Revue passieren. Eine Schneegaudi mit Vermissten-Suche, Verletztentransport, Hebekissen mit Lukasheber und Erlebnispädagogik bildeten die Schwerpunkte.